Nicky Jam regresa a Puerto Rico con concierto tras 10 años

El artista urbano se presentará en el Coliseo de San Juan con un show especial que promete ser uno de los más importantes del reguetón en los últimos años

El cantante urbano Nicky Jam anunció su esperado regreso a los escenarios de Puerto Rico con un concierto programado para el próximo 23 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, marcando así su retorno a la principal sala de espectáculos de la isla tras diez años de ausencia.

El espectáculo, titulado “El Regreso a Casa”, representa un momento simbólico en la trayectoria del artista, quien ha destacado la importancia emocional de reencontrarse con el público que vio nacer su carrera.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo. Aquí se formó mi sonido, mi identidad”, expresó el intérprete en un comunicado difundido por su equipo.

Un reencuentro con sus raíces

El regreso de Nicky Jam al Coliseo no solo tiene un valor artístico, sino también personal. La isla fue clave en la construcción de su identidad musical y en el desarrollo de su estilo dentro del reguetón, género del que es considerado uno de los pioneros.

Tras una década sin presentarse en este recinto, el artista promete un espectáculo de alto nivel, pensado especialmente para su público puertorriqueño, al que calificó como “su gente”.

“Volver al Coliseo después de 10 años es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica”, aseguró.

El anuncio del concierto llega luego de una extensa gira internacional que llevó al artista por escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos, consolidando su estatus como figura global de la música urbana.

Este recorrido ha reforzado su conexión con distintas audiencias y ha demostrado la vigencia de su propuesta musical en un género que continúa evolucionando.

La trayectoria de Nicky Jam ha estado marcada por un ascenso temprano, una etapa de dificultades personales y uno de los regresos más destacados en la historia reciente de la música latina.

Su resurgimiento lo posicionó nuevamente en la cima del reguetón, acumulando premios y reconocimientos, incluidos múltiples galardones Billboard de la Música Latina y un Latin Grammy.

Éxitos que definieron una era

A lo largo de su carrera, el artista ha lanzado canciones que se han convertido en referentes del género, como Travesuras, El Perdón, Hasta el Amanecer y X, temas que han alcanzado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente ha sido clave para consolidar una base de seguidores a nivel mundial.

El impacto de Nicky Jam también se refleja en sus colaboraciones con artistas internacionales de primer nivel, entre ellos Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki.

Estas alianzas han contribuido a expandir el alcance del reguetón y a posicionarlo como un género dominante en la escena musical global.