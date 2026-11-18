El reguetonero puertorriqueño Nicky Jam presentó su sello discográfico y eligió al dominicano Don Luciano como su primer artista

El cantante puertorriqueño Nicky Jam anunció la creación de Fenix Music Group, su nuevo sello discográfico con el que busca descubrir, impulsar y desarrollar a artistas emergentes. El primer talento en integrarse a esta iniciativa es el dominicano Don Luciano, quien recientemente presentó su sencillo "Fuiste Tú".

El intérprete explicó que esta nueva etapa de su carrera responde a su interés por compartir los conocimientos y la experiencia que ha acumulado durante años en la industria musical, ahora desde una posición que le permita contribuir al crecimiento de otros artistas.

"Ya tengo 45 años, no voy a cantar para siempre, y me gustaría que, así como he dedicado tantos años a crear para mí, también pueda hacerlo junto a otros artistas y ayudarlos a desarrollar su carrera", expresó Nicky Jam mediante un comunicado.

Asimismo, manifestó su intención de acompañar a nuevas figuras para que puedan construir trayectorias destacadas dentro de la música.

"Me encantaría aportar mi granito de arena para que nuevos talentos puedan convertirse en artistas icónicos y alcanzar el éxito, como lo he hecho yo durante toda mi vida", agregó.

Don Luciano, el primer artista de Fenix Music Group

La primera apuesta del nuevo sello discográfico es Don Luciano, cantante, compositor y productor originario de República Dominicana, quien lanzó el pasado 13 de noviembre su sencillo debut "Fuiste Tú".

La relación profesional entre ambos músicos comenzó precisamente con esta canción. Inicialmente, el dominicano contemplaba vender la composición a otro artista, pero decidió interpretarla durante una sesión en vivo desde un estudio de grabación.

La presentación tuvo una respuesta destacada en redes sociales, donde superó las 700 mil reproducciones en Instagram. El alcance de la interpretación llamó la atención de Nicky Jam, quien se interesó en el proyecto y decidió respaldar a Don Luciano para que desarrollara su faceta como cantante.

Este acercamiento permitió concretar su incorporación a Fenix Music Group y marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística.

De productor musical a cantante

Además de su trabajo como intérprete, Don Luciano cuenta con experiencia en la producción musical, una actividad que comenzó a desarrollar entre 2014 y 2015.

Durante ese periodo adquirió conocimientos que posteriormente le permitieron colaborar con distintos exponentes de la música urbana, entre ellos Yailin La Más Viral, Myke Towers, Noriel, Rochy RD, Shadow Blow, Miky Woodz, Lil Tjay, NTG, Slow Lismar y Dowba Montana.

Su experiencia detrás de las producciones musicales representa una de las facetas que acompañan su incorporación al proyecto impulsado por Nicky Jam, quien ahora busca respaldar su crecimiento como cantante.

¿Por qué Nicky Jam eligió el nombre Fenix Music Group?

El nombre de la compañía está relacionado con la historia personal y profesional del reguetonero, quien es conocido en la industria musical como el "Ave Fénix". Esta denominación hace referencia a su proceso de recuperación después de atravesar varios años de adicción a medicamentos controlados, situación que lo llevó a alejarse de la música hasta conseguir rehabilitarse y retomar su carrera.

A partir de ese simbolismo, Fenix Music Group representa una filosofía de transformación y nuevas oportunidades, con la intención de que cada artista pueda crecer, evolucionar y alcanzar sus objetivos.