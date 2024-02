Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

En las últimas horas, el romance entre el conocido cantante mexicano Hassan, también llamado Peso Pluma, y la argentina Nicki Nicole ha tomado un giro inesperado.

Un video muestra a Peso Pluma caminando de la mano con otra mujer en Las Vegas, lo que ha desencadenado una serie de acontecimientos que apuntan al fin de una de las relaciones más queridas por los internautas.

La presunta infidelidad de Peso Pluma se confirmó cuando Nicki Nicole eliminó todas las fotos compartidas con el cantante en su cuenta de Instagram y publicó un mensaje en sus historias: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy".

Posteriormente, expresó con pesar: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

El video que ha desatado la controversia muestra a un hombre que parece ser Peso Pluma de la mano con otra mujer en Las Vegas, sugiriendo que esto ocurrió la noche del domingo después del Super Bowl.

En redes sociales, la reacción predominante ha sido de apoyo a Nicki Nicole, mientras que el cantante mexicano enfrenta duras críticas por su presunta infidelidad.

