Nick Reiner es acusado formalmente por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado formalmente por un gran jurado de California por los asesinatos de Rob y Michele Reiner

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado formalmente por un gran jurado de California por los asesinatos de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michele Reiner, ocurridos en diciembre pasado en su residencia de Los Ángeles.

La nueva acusación, emitida el 20 de julio y dada a conocer este miércoles, sustituye los cargos presentados originalmente después de su detención el 15 de diciembre.

El documento contempla dos cargos de asesinato con circunstancias especiales, además de una acusación relacionada con el uso personal de un arma peligrosa y letal.

La fiscalía añadió la circunstancia de acecho

La nueva acusación mantiene la circunstancia especial por asesinatos múltiples y añade otra relacionada con el acecho, que contempla esperar u ocultarse para atacar a una víctima.

Debido a las circunstancias especiales contempladas en el caso, Reiner podría enfrentar una condena de pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si fuera declarado culpable.

Durante la audiencia de este miércoles, el acusado se declaró inocente de los cargos modificados.

¿Qué cambia con la acusación del gran jurado?

La decisión del gran jurado permitirá a los fiscales avanzar directamente hacia la etapa de juicio sin tener que presentar las pruebas del caso en una audiencia preliminar.

Por ahora, no se ha establecido una fecha para el juicio. Reiner deberá regresar ante el tribunal el próximo 15 de septiembre para una audiencia relacionada con el proceso previo al juicio.

El fiscal de distrito Nathan Hochman destacó la gravedad del caso y señaló que la acusación representa un avance hacia la celebración del juicio y la búsqueda de justicia.

Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza desde el día en que fueron encontrados los cuerpos de sus padres en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

Actualmente cuenta con la representación de un defensor público. Sin embargo, sus abogados solicitaron en junio que se liberaran 1.5 millones de dólares de un fondo en fideicomiso para permitirle contratar nuevamente a un abogado privado.

Uno de los abogados que representó brevemente a Reiner en el caso fue Alan Jackson. La defensa busca utilizar los recursos del fideicomiso para que pueda volver a asumir la representación.

En la solicitud presentada ante el tribunal, los abogados sostuvieron que Nick Reiner amaba a sus padres y se encontraba devastado por sus muertes.

La audiencia relacionada con la liberación de esos recursos está programada para este viernes en el tribunal de sucesiones.