Nick Reiner disputa fideicomiso familiar de US$1.5 millones

El acusado de asesinar a sus padres, el cineasta Rob Reiner, busca acceder a un fideicomiso familiar para pagar su defensa por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner, mantiene una disputa judicial para obtener acceso a un fideicomiso familiar valuado en más de 1.5 millones de dólares. En medio del litigio, el antiguo administrador del fondo informó que ya destinó una cantidad considerable al pago de su defensa.

Paul Kanin, quien hasta hace poco estaba a cargo del fideicomiso, reportó haber autorizado 348 mil 821.14 dólares para cubrir los honorarios del abogado Alan Jackson, quien representó a Nick durante aproximadamente dos semanas después de su detención en diciembre de 2025.

Ex administrador rechaza señalamientos sobre el fideicomiso

En documentos presentados ante el tribunal, Kanin negó haber descuidado sus responsabilidades o gestionado de manera inadecuada los recursos. También sostuvo que la petición de Nick sobre una supuesta falta de dinero no toma en cuenta el pago que ya se realizó para financiar su representación legal.

El ex fideicomisario explicó que decidió dejar de autorizar nuevos desembolsos luego de que la abogada de Nick le advirtiera que el acusado podría utilizar el dinero del fondo para emprender acciones legales contra otros fideicomisos de la familia Reiner. Según su versión, esa situación influyó en su decisión de renunciar al cargo.

Tras la salida de Alan Jackson del caso, Nick quedó sin abogado privado y actualmente cuenta con la representación de la defensora pública Kimberly Greene.

Nick Reiner reclama acceso a un fondo de 1.5 millones de dólares

En su solicitud judicial, Nick argumentó que no ha recibido la distribución obligatoria de la mitad del fideicomiso, a la que asegura tener derecho desde que cumplió 30 años. Su intención es disponer de esos recursos para pagar los gastos de su defensa y cubrir su cuenta en prisión.

El monto total del fondo superaría los 1.5 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones del propio acusado. La siguiente audiencia relacionada con la disputa está programada para el 23 de octubre.

Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado

Nick Reiner fue acusado formalmente por un gran jurado de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, relacionadas con una presunta emboscada y el uso de un arma blanca.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos con heridas de arma blanca en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Nick, quien cumplió 33 años el día de una audiencia celebrada el 7 de octubre, se declaró inocente y permanece detenido sin derecho a fianza.

Durante esa comparecencia, también llamó la atención el crecimiento de su cabello desde que fue detenido. La fiscalía prevé que el juicio no se celebre antes de 2027.

Fiscalía descarta solicitar la pena de muerte

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no buscará la pena capital contra Nick Reiner. La decisión se tomó después de revisar los factores agravantes y atenuantes del caso y consultar a integrantes de la familia de las víctimas, entre ellos Jake y Romy Reiner, hermanos del acusado.

Hochman señaló que las opiniones de ambos fueron consideradas durante la evaluación. De ser declarado culpable, Nick podría recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Familia pide mantener selladas las transcripciones del gran jurado

Otra cuestión abordada en los tribunales es la posible divulgación de las transcripciones del gran jurado que derivaron en la acusación formal. Jake y Romy solicitaron que los documentos permanezcan bajo reserva, al considerar que su publicación podría ocasionarles más trauma y sufrimiento.

De acuerdo con declaraciones de Hochman recogidas por CNN, la fiscalía no considera que divulgar las transcripciones perjudique la investigación ni el derecho de Nick a un juicio justo. Sin embargo, la decisión final sobre hacer públicos los documentos quedó en manos del juez.