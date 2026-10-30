Nick Jonas viaja de sorpresa para ver a Priyanka Chopra

El cantante ajustó su gira internacional para acompañar a la actriz y a su hija en la celebración tradicional de Karwa Chauth.

La actriz Priyanka Chopra compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para destacar el gesto romántico de su esposo, el cantante estadounidense Nick Jonas, quien viajó de sorpresa a su residencia en Los Ángeles para estar presente en la festividad tradicional de Karwa Chauth.

A través de su cuenta oficial, la protagonista de Citadel reveló que el integrante de los Jonas Brothers organizó de manera especial el calendario de su gira musical para poder acompañarla a ella y a su hija en esta importante fecha cultural.

"Llegó a casa sin que yo se lo pidiera... sabiendo lo mucho que significaría para mí y para nuestra hija", expresó la actriz junto a una fotografía familiar donde lucen atuendos tradicionales en tonos rojos y crema.

La publicación generó rápidamente millones de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras de la industria del entretenimiento global, destacando el compromiso del músico con las costumbres familiares en medio de sus compromisos profesionales.

The Burning Up Tour: All Over Again

Tras este breve paréntesis en su agenda personal, el artista se reincorporará a los escenarios para continuar con la gira The Burning Up Tour: All Over Again de los Jonas Brothers.

El itinerario de la agrupación contempla una intensa agenda durante los meses de noviembre y diciembre, destacando próximas presentaciones en ciudades como Milwaukee, St. Paul, Kansas City, Nashville, Dallas, Austin, San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle y Newark, entre otras sedes de Estados Unidos.