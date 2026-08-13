Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en serie de Harry Potter

El personaje hará su aparición en el arco correspondiente al arco de la Cámara Secreta, asumiendo el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras

La adaptación televisiva de Harry Potter producida por HBO sigue sumando nombres de alto perfil a su reparto. El actor británico Nicholas Hoult fue confirmado oficialmente para dar vida al profesor Gilderoy Lockhart durante la segunda temporada de la producción basada en las novelas de J.K. Rowling.

El personaje hará su aparición en el arco correspondiente al libro Harry Potter y la Cámara Secreta, asumiendo el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts tras ser reclutado por Albus Dumbledore.

La elección de Hoult marca un giro relevante en su trayectoria reciente, caracterizada por interpretar a figuras antagónicas y complejas, entre las que destaca su papel como Lex Luthor en la franquicia de Superman.

En esta ocasión, el actor encarnará a uno de los personajes más extravagantes y egocéntricos de la saga fantástica, quien fue interpretado por Kenneth Branagh en las películas.

Un perfil marcado por la vanidad

Dentro del universo de la historia, Gilderoy Lockhart es presentado como un célebre mago y autor de múltiples libros de éxito sobre criaturas oscuras y hazañas heroicas.

Detrás de su faceta de celebridad —reforzada por galardones como el premio a la sonrisa más encantadora de la revista Corazón de Bruja—, el personaje destaca por su obsesión con la fama, su superficialidad y su constante necesidad de admiración.

La nueva serie de HBO busca reinterpretar los acontecimientos del segundo libro de la saga literaria en esta próxima entrega.