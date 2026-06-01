Niall Horan recuerda a Liam Payne tras su muerte

Niall Horan habló sobre la muerte de Liam Payne, recordándolo con tristeza pero también con alegría por los momentos que compartieron

El cantante Niall Horan compartió recuerdos y reflexiones sobre la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, quien falleció en 2024 a los 31 años tras caer desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

En una entrevista con The Times de Londres, Horan reveló que estuvo con Payne en Argentina pocas semanas antes de su fallecimiento, lo que le permitió conservar un último recuerdo positivo de su amigo.

“Me alegro de eso, significa que mi último recuerdo de él fue feliz”, expresó el cantante, quien admitió que en un inicio le resultó difícil aceptar la noticia. “Aún me parece irreal. El primer día pensé: ‘No, no puede ser’”.

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Un duelo compartido

Horan explicó que, tras la pérdida, las familias de ambos han mantenido el contacto para apoyarse mutuamente en el proceso de duelo, destacando la fortaleza del vínculo que los unía.

“Nuestra amistad era un vínculo que duraría para siempre, aunque no nos hubiéramos visto en un tiempo, y es increíble que un día, como si nada, se haya ido”, comentó.

El artista señaló que su dolor combina emociones contrastantes, ya que la tristeza por la ausencia de Payne convive con la alegría de los recuerdos compartidos.

“Cuando pienso en la muerte de Liam, siento tristeza, pero también me río y sonrío al recordar los momentos que compartimos”, dijo.

Entre esas memorias, recordó anécdotas de viajes y momentos cotidianos, como su paso por Australia, donde disfrutaban de la playa, y destacó el gusto de Payne por el surf.

Homenaje musical

Horan adelantó que su próximo álbum como solista, titulado “Dinner Party” y con fecha de estreno el 5 de junio, incluirá un tema dedicado a Payne bajo el nombre “End of an Era”.

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Al ser cuestionado sobre la posible reacción de su excompañero, el cantante consideró que la canción encajaría con sus gustos musicales.

“Creo que es su tipo de canción; le gustaba Coldplay, le encantaban canciones como ‘You & I’ de One Direction, canciones que tenían un significado especial”, afirmó.

De esta manera, Horan rinde homenaje a su amigo, recordándolo no solo desde la tristeza, sino también desde la gratitud por los momentos vividos juntos.