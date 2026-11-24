MGM+ estrena una docuserie de cuatro episodios sobre el movimiento New Wave, con testimonios de Billy Idol, Duran Duran, The B-52s y Devo

La música que marcó a toda una generación durante las décadas de 1970 y 1980 vuelve a ocupar un lugar protagónico con "New Wave", una nueva serie documental que explora los orígenes, la expansión y la permanencia de uno de los movimientos más influyentes de la historia del rock.

La producción, integrada por cuatro episodios, se estrena este 23 de noviembre de 2026 en MGM+ y reúne testimonios de músicos que formaron parte de aquella transformación sonora y cultural, entre ellos Billy Idol, John Taylor de Duran Duran y Mark Mothersbaugh de Devo.

La docuserie recorre el periodo comprendido entre 1977 y 1987, una década en la que el New Wave pasó de sus raíces alternativas y rebeldes a convertirse en un fenómeno de alcance internacional que transformó no solamente la música, sino también la moda, la televisión y la cultura popular.

De la rebeldía punk al fenómeno de la cultura pop

Dirigida por Douglas Tirola, la producción examina cómo distintos artistas de Reino Unido y Estados Unidos, vinculados inicialmente con el punk y las escenas alternativas, contribuyeron a construir un movimiento que abrió espacio a nuevas formas de expresión.

Entre los elementos que ayudaron a consolidar el género se encuentran la incorporación de sintetizadores, la experimentación musical, la influencia de las mujeres en la escena y la aparición de MTV, que impulsó la popularidad de los videos musicales y permitió que las bandas llegaran a audiencias mucho más amplias.

La productora ejecutiva Elise Pearlstein explica que la serie sigue el recorrido del movimiento desde su aparición hasta su llegada al éxito comercial y su posterior transformación.

La historia también aborda cómo el New Wave fue adoptado por la industria, comenzó a aparecer en anuncios y terminó convirtiéndose en objeto de parodias cuando algunos de sus elementos más característicos fueron llevados al extremo.

¿Qué músicos participan en el documental?

La serie reúne a figuras de distintas agrupaciones que definieron el sonido de aquella época. Entre los entrevistados se encuentran:

Billy Idol , cantante británico.

, cantante británico. John Taylor , integrante de Duran Duran.

, integrante de Duran Duran. Mark Mothersbaugh , de Devo.

, de Devo. Stewart Copeland , de The Police.

, de The Police. Chris Frantz , de Talking Heads.

, de Talking Heads. Curt Smith , de Tears for Fears.

, de Tears for Fears. Fred Schneider y Kate Pierson , de The B-52s.

, de The B-52s. Johnny Marr , de The Smiths.

, de The Smiths. Jim Kerr , de Simple Minds.

, de Simple Minds. Kathy Valentine , de The Go-Go's.

, de The Go-Go's. Brian Setzer , de Stray Cats.

, de Stray Cats. Danny Elfman, de Oingo Boingo.

También participan figuras vinculadas con la difusión musical de aquellos años, como los VJ Martha Quinn y Mark Goodman, además del DJ Richard Blade, quien se desempeña como productor consultor y ha contribuido a mantener vigente este sonido durante décadas.

¿Por qué la música New Wave sigue vigente?

Uno de los temas centrales de la producción es explicar por qué las canciones de aquella década continúan presentes en películas, series, comerciales y plataformas de entretenimiento.

El uso de temas de agrupaciones como The B-52s, Duran Duran, Tears for Fears y Billy Idol en producciones contemporáneas ha acercado el género a nuevas generaciones. Un ejemplo es "Stranger Things", serie que recuperó sonidos y referencias culturales de los años 80.

Para Richard Blade, la presencia constante de estas canciones en la publicidad y la televisión ha contribuido a que los jóvenes descubran el movimiento, más allá de la nostalgia de quienes vivieron aquella época.

Por su parte, Kate Pierson considera que parte de la permanencia de The B-52s está relacionada con el carácter divertido, bailable y optimista de su música. La cantante también destaca que el New Wave permitió experimentar con la imagen y la moda, al combinar influencias punk, propuestas vanguardistas y estilos poco convencionales.

La producción plantea que el legado del movimiento va más allá de sus canciones: su espíritu de individualidad, inclusión y rebeldía continúa conectando con públicos que buscan expresiones culturales alejadas de las convenciones.

La docuserie "New Wave" estará disponible en MGM+ a partir del 23 de noviembre de 2026. Sus cuatro capítulos se estrenarán semanalmente, cada lunes a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario de Estados Unidos.