Netflix sufre caída mundial por el estreno de 'Stranger Things 5'

Pese a los refuerzos de su ancho de banda, usuarios reportaron problemas de conexión debido a una demanda que superó la capacidad de sus servidores

En uno de los días más esperados de este año para Netflix, la plataforma ha sufrido una caída a nivel mundial este miércoles 26 de noviembre, según los reportes de miles de usuarios mediante las redes sociales.

En cuanto a la plataforma de streaming, hasta el momento no ha emitido ningún comunicado, pero se especula que el motivo de la caída mundial se debe a la cantidad de usuarios conectados para ver el esperado estreno de "Stranger Things 5", en su volumen 1.

Previamente, la plataforma había incrementado su ancho de banda en hasta un 30% justamente para prevenir una situación de usuarios que tendrían este miércoles.

Sin embargo, la demanda de los usuarios superó por mucho la capacidad de los servidores de Netflix, generando así una caída mundial.

¿Qué hago si mi Netflix se congeló?

En caso de que la aplicación se congele, suele ser que el dispositivo no funciona bien y tiene problemas para procesar las solicitudes, en cambio, si el contenido que quieres ver no carga, lo más probable es que haya problemas de internet.