Netflix retransmitirá en vivo los lanzamientos de la NASA

La NASA anunció este lunes que Netlifx retransmitirá a partir de este verano en directo sus lanzamientos y misiones espaciales, como las caminatas de los astronautas en el espacio, con el objetivo de acercar su contenido al público.

Aunque no precisó el día en que comenzarán sus emisiones en Netflix, la agencia espacial dijo que ocurrirá este verano.

We're bringing NASA+ to @Netflix!



Starting this summer, Netflix audiences will be able to stream rocket launches, spacewalks, and other major live events on the platform. Read more about how we're working to bring NASA's work to a global audience: https://t.co/DtpxS9yhmc pic.twitter.com/DHI6ybxOum