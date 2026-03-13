Netflix prepara serie sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

La producción explorará tanto el ámbito íntimo de la pareja como el contexto histórico que marcó su obra y su influencia dentro del arte mexicano.

La plataforma de streaming Netflix anunció este jueves que trabaja en una nueva serie inspirada en la vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, proyecto que retratará la intensa relación personal y artística que ambos mantuvieron en medio de los cambios políticos, sociales y culturales del siglo XX.

De acuerdo con la compañía, la producción explorará tanto el ámbito íntimo de la pareja como el contexto histórico que marcó su obra y su influencia dentro del arte mexicano.

"Desde el lado más íntimo de la 'Paloma' y el 'Elefante', narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor", explicó Netflix en un comunicado.

La relación entre arte, amor y conflicto

La serie también abordará la compleja personalidad de Rivera y la forma en que su talento creativo convivía con sus propias contradicciones, mientras su relación con Kahlo se convertía en tema de interés público.

"También muestra a un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, revelando cómo su relación se convirtió en un campo de batalla y espectáculo público”, señaló la plataforma.

El proyecto estará dirigido por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con la producción de Mónica Lozano a través de Alebrije Producciones.

Serie basada en libro sobre Frida Kahlo

La historia estará inspirada en el libro de la escritora francesa Claire Berest, mientras que María Renée Prudencio será la jefa de guion del proyecto.

"Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por el deseo de vivir intensamente, de amar sin reservas y de encontrar en el arte una forma de sobrevivir al dolor”, señaló la producción.

Hasta ahora, Netflix no ha revelado quiénes integrarán el elenco ni la fecha en que la serie llegará a su plataforma.