Netflix prepara serie animada de Stranger Things

Netflix anunció este lunes que la exitosa serie 'Stranger Things' tendrá una versión animada que se estrenará en su plataforma de streaming.

Por: Azael Escalante

Abril 10, 2023, 19:29

La serie animada de 'Stranger Things' aún no tiene nombre oficial ni fecha de lanzamiento, y se desconocen muchos de sus detalles. Sin embargo, se sabe que los creadores de la saga, los hermanos Matt y Ross Duffer, trabajarán juntos en esta nueva producción.

Uno de los detalles más esperados por los seguidores de la franquicia es si los actores protagonistas de la serie original, como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Joe Keery, David Harbour y Charlie Heaton, prestarán sus voces para algún personaje de la versión animada.

Los creadores de 'Stranger Things', Matt y Ross Duffer, expresaron su emoción por la versión animada de la serie y mencionaron que siempre habían soñado con tener una producción animada que siguiera la línea de los dibujos animados de los sábados por la mañana con los que crecieron, como 'He-Man and The Masters of the Universe' (1983).

La versión animada será dirigida por Eric Robles y producida por los hermanos Duffer, Dan Cohen y la empresa de animación Flying Bark con sede en Sidney, Australia.

'Stranger Things' es la serie en inglés más exitosa de la historia de Netflix, y la plataforma también ha confirmado la producción de la quinta y última temporada de la serie.

Además, los Duffer han anunciado un espectáculo teatral titulado 'Stranger Things: The First Shadow' que se estrenará en Londres, así como otro spin-off de la serie original en desarrollo.