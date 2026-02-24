Netflix insiste: su oferta por Warner es la mejor

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, defendió que la oferta de compra sobre Warner Bros. Discovery es superior a la presentada por Paramount

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, defendió que la oferta de compra sobre Warner Bros. Discovery es superior a la presentada por Paramount, al afirmar que solo su propuesta permitirá que la compañía crezca.

En declaraciones a la BBC este lunes, Sarandos sostuvo que el futuro de la industria sería más limitado bajo la propiedad de Paramount. “Esta industria será mucho más pequeña con ese propietario que lo que sería con Netflix. Nuestro acuerdo equivale a crecimiento”, afirmó.

El pasado martes, Warner Bros abrió un periodo de negociación de siete días con Paramount para darle oportunidad de mejorar su oferta y aclarar términos del acuerdo de fusión propuesto. No obstante, la empresa reiteró que sigue “plenamente comprometida” con Netflix.

El Consejo de Administración de Warner Bros continúa recomendando por unanimidad la fusión con Netflix y aconsejó a sus accionistas rechazar la propuesta rival. La votación para aprobar la operación está prevista para el 20 de marzo.

Tensión política minimizada

Sarandos también restó importancia a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que Netflix “asumiría las consecuencias” si no despide a Susan Rice de su consejo de administración.

“Esto es un acuerdo de negocios, no un acuerdo político”, subrayó el directivo, al tiempo que comentó que a Trump “le gusta poner muchas cosas en las redes sociales”.

Ofertas millonarias

Paramount lanzó una oferta hostil por 108.000 millones de dólares en efectivo para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery y, en febrero, añadió un incentivo de 0,25 dólares por acción por cada trimestre que la operación no se complete después del 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, Warner mantiene un acuerdo con Netflix valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda, mediante el cual la plataforma adquiriría sus estudios y otros activos.

De concretarse, la operación se convertiría en una de las mayores transacciones en la historia reciente del sector del entretenimiento.