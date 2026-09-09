Netflix festeja 15 años en América Latina y destaca su evolución

Dentro de América Latina, México es uno de los principales mercados para la compañía, donde recientemente ha ampliado sus oficinas.

El vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, Francisco Ramos, destacó este lunes al celebrar sus 15 años en la región, que es “el primer lugar de expansión internacional” y uno de sus mercados más “sofisticados” del mundo, con producciones de gran impacto como la adaptación televisiva de ‘Cien años de soledad’, la exitosa película mexicana ‘Roma’ o la serie argentina ‘El eternauta’.

Netflix comenzó a ofrecer sus servicios de difusión de contenidos en América Latina en 2011.

“Hay una sofisticación en las audiencias latinoamericanas, que ven contenido de todos lados. Si ves los ‘top ten’, en el caso de México están viendo contenido evidentemente mexicano, pero también de otros países. Fue el sitio que nos dio muchísimas pistas de que el contenido local iba ser determinante de nuestra propuesta de valor”, subrayó.

En este sentido, Ramos puso como ejemplo que la primera serie producida por Netflix de habla no inglesa fue precisamente en México, ‘Club de Cuervos’ en 2015, que rompió con la tradición hasta entonces de que el único contenido audiovisual que “viajaba de forma habitual era el americano”.

Para Ramos, uno de los objetivos de Netflix es desafiar prejuicios y posicionar la región latinoamericana como uno de sus mercados claves.

México, uno de los grandes centros audiovisuales globales

Dentro de América Latina, México es uno de los principales mercados para la compañía, donde recientemente ha ampliado sus oficinas.

Netflix ha producido o coproducido más de 200 títulos entre 2016 y 2025, y en ese periodo sus inversiones aportaron más de 50,000 millones de pesos al PIB de México, al contabilizar su efecto multiplicador en las cadenas de suministro locales así como la contratación de agencias de talento y servicios de alimentos y bebidas.

Las producciones de Netflix se filmaron en más de 100 ciudades y poblaciones de todo México, con aproximadamente el 50 % de las locaciones fuera de la Ciudad de México, entre ellas Guadalajara, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Hermosillo o Tijuana.