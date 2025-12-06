Netflix adquirirá Warner Bros Discovery por más de US$82 millones

El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o la afamada 'Game of Thrones', además de películas de DC

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la oferta final de Netflix fue de 27.75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la cual incluye los estudios de cine y televisión.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

¿Qué podremos encontrar en el nuevo catálogo?

El catálogo incluirá producciones de HBO como "The Big Bang Theory", "The Soprano" o "Game of Thrones", o películas como "The Wyzard of Oz" y del universo DC.