Nena Delgado cumple 85 años y descarta el retiro

La actriz regiomontana festeja su cumpleaños enfocada en nuevos proyectos teatrales tras acumular más de cinco décadas de trayectoria.

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Nena Delgado celebró sus 85 años rodeada de familiares, amigos y compañeros del medio artístico. La actriz regiomontana atraviesa esta etapa de su vida sin planes de retirarse y enfocada en nuevos proyectos teatrales, después de más de cinco décadas de trayectoria.

Delgado continúa enfocada en nuevos proyectos teatrales, entre ellos “Lady Quesos”, obra que llegará próximamente al Teatro Nena Delgado de Monterrey.

Al hablar sobre cómo logra mantenerse activa, la actriz destacó que el trabajo y la preparación constante son fundamentales en su vida.

“El secreto es el teatro. Es el trabajo. Es el trabajo de que siempre hay un proyecto, siempre hay un proyecto. Entonces no me doy tiempo para enfermarme. Además, no debo enfermarme, ¿verdad? Sé que mucha gente me necesita, mi público me necesita”, expresó.

Al preguntarle si ha considerado dejar los escenarios para disfrutar de su vida fuera del teatro, la actriz fue contundente:

“No. No, hasta que no me retire Diosito. Él es el único que me puede decir que me vaya”.

Delgado también defendió la vigencia del teatro frente a los avances tecnológicos y aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres de su generación, al asegurar que la edad no es un impedimento para seguir adelante.