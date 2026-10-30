Nena Delgado celebra 85 años y 65 de trayectoria teatral

La actriz regiomontana celebra más de seis décadas en los escenarios y prepara el estreno de Lady Kiss, el 12 de noviembre, en Monterrey

La actriz regiomontana Nena Delgado celebra 85 años de vida y 65 de trayectoria artística, una carrera marcada por su contribución al teatro regional, su conexión con el público de Monterrey y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de actores.

En entrevista, la reconocida intérprete recordó sus inicios en 1961, cuando tenía 20 años, y repasó algunas de las experiencias y producciones que definieron su camino sobre los escenarios. A más de seis décadas de comenzar su carrera, aseguró que mantiene el entusiasmo por actuar y compartir sus conocimientos con quienes buscan desarrollarse en el mundo teatral.

De las obras clásicas a la comedia regional

Durante sus primeros años como actriz, Nena Delgado participó en montajes de teatro griego y español. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró en la comedia regional el género que se convertiría en uno de los sellos distintivos de su trayectoria.

La intérprete explicó que fue la respuesta de los espectadores la que la llevó a consolidar su presencia en este tipo de obras, en las que el humor y las costumbres locales han sido elementos importantes para conectar con el público.

“El mismo público me metió en la comedia, y pues el público manda”, expresó.

Entre las producciones más recordadas de su carrera se encuentra “Luto, Flores y Tamales”, estrenada en 1990. La obra alcanzó popularidad en Nuevo León y llegó a presentarse en el Teatro de las Vizcaínas, en la Ciudad de México, lo que representó una oportunidad para llevar el teatro regional a otros escenarios.

Formar nuevos actores, una de sus mayores satisfacciones

Además de su carrera artística, Nena Delgado trabajó durante 34 años como maestra normalista, una experiencia que fortaleció su vocación por la enseñanza y que posteriormente trasladó a sus talleres de actuación.

La actriz destacó que preparar a quienes buscan abrirse camino en el teatro es uno de los aspectos que más satisfacciones le ha dado a lo largo de su vida profesional.

“Tener mis talleres de teatro ha sido tan grande para mí, por la cosa de sentir que estamos preparando los futuros actores de Monterrey”, señaló.

Para Delgado, las figuras con mayor experiencia tienen la responsabilidad de compartir sus conocimientos y contribuir a que las nuevas generaciones encuentren oportunidades para desarrollarse en los escenarios.

Su labor como formadora complementa así una trayectoria en la que ha combinado la interpretación, la enseñanza y la promoción de la actividad teatral en la capital de Nuevo León.

Nena Delgado defiende la vigencia del teatro

Ante el crecimiento de las redes sociales y las plataformas digitales, la actriz defendió la permanencia del teatro como una forma de comunicación directa entre intérpretes y espectadores.

Delgado consideró que la experiencia de asistir a una función en vivo tiene características propias que no pueden sustituirse por otros medios, debido al intercambio que ocurre entre el escenario y el público.

“No van a acabar con el teatro. No pueden. No se puede, porque es la comunicación”, afirmó.

La actriz mantiene así su confianza en el futuro de esta disciplina y en la importancia de conservar espacios donde artistas y espectadores puedan compartir historias en vivo.

“Lady Kiss” llegará al Teatro Nena Delgado

A sus 85 años, Nena Delgado continúa trabajando y prepara un nuevo proyecto escénico. Durante la entrevista adelantó que el próximo 12 de noviembre está previsto el estreno de “Lady Kiss” en el Teatro Nena Delgado.

En esta producción, la actriz interpretará a una empresaria independiente, un personaje con el que volverá a encontrarse con el público regiomontano.

Aunque acumula décadas de experiencia, reconoció que todavía siente nervios antes de cada estreno, una reacción que forma parte de la emoción de subir al escenario y dar vida a un nuevo personaje.

Un mensaje para las personas adultas mayores

Durante la conversación, Delgado también compartió un mensaje dirigido a las personas adultas mayores, a quienes invitó a mantenerse activas, desarrollar sus intereses y continuar trabajando por sus objetivos.

La actriz afirmó sentirse satisfecha con el camino recorrido y con la posibilidad de haber dedicado buena parte de su vida a sus dos grandes vocaciones: la enseñanza y el teatro.

“Me siento muy realizada”, expresó.

La celebración de su cumpleaños reunió a distintas personalidades, entre ellas el doctor Fernando Castillo Saucedo, Aldo Fasci, Renán Moreno, Pablo Morton, Marco Polo “Gobernatore” y Diana Perla Chapa, entre otros invitados.