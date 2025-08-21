Neil Young abandona Facebook en protesta por política de Meta

El músico canadiense Neil Young anunció que abandona toda interacción con la red social Facebook en protesta por las nuevas políticas de Meta

El músico canadiense Neil Young anunció que abandona toda interacción con la red social Facebook en protesta por las nuevas políticas de Meta (compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) en su uso de chatbots con menores.

La decisión fue anunciada precisamente en la misma cuenta de Facebook de la compañía de discos del cantante y guitarrista, Reprise Records: "A petición de Neil Young, ya no vamos a utilizar Facebook para ninguna actividad relacionada con él. El uso de Meta de chatbots con niños es inconcebible".

La pasada semana, una investigación de la agencia Reuters reveló que Meta aprobó nuevas reglas que permiten que los chatbots (conversaciones con robots manejados con inteligencia artificial) tengan contenido "romántico" o "sensual" incluso en los casos en que los usuarios son niños.

El senador Josh Hawley, republicano por Misuri, anunció, por su parte, una investigación sobre esta política de Meta, y escribió en su cuenta de X: "¿Hay algo, ALGO, que las grandes tecnológicas no hagan por el dinero fácil?".

Las interacciones de menores con los chatbots han derivado a veces en situaciones trágicas: el pasado octubre de 2024, un niño de 14 años de Florida se suicidó después de haberse enamorado del robot con el que chateaba de manera obsesiva y que le había llevado a aislarse de su entorno.

Fue su propia madre la que relató lo sucedido y denunció a la compañía (Character Technologies) que había creado el chat.