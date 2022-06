Nayeon, integrante de Twice, tendrá álbum en solitario

Se han revelado detalles sobre el nuevo álbum de la intérprete de K-pop

Redacción INFO7

junio, 08, 2022 23:03

A días de haber concluido su exitosa gira por Estados Unidos Twice no han dejado de sorprender a sus seguidores, la agencia de Jyp anuncia el primer álbum en solitario del famoso grupo de K-pop, el cual le pertenecerá a Nayeon la mayor de las 9 integrantes.

Nayeon tendrá su debut en solitario, y esto emociona a su fandom "Once", ya que por 5 años ninguna había tenido un proyecto así, y justo también sucede en el año en el que se especula sobre su renovación de contrato.

Su primer mini álbum tendrá canciones escritas por la idol y colaboraciones muy esperadas.

La intérprete eligió "IM Nayeon" como título e incluira un total de siete canciones, donde podrá lucir su increíble vocal.

Podemos notar el impacto para los fans, ya que ha superado la marca de 50,000 pedidos anticipados en uno de los puntos de venta mas populares.

Hace poco se dieron a conocer las fotos promocionales de este, pero también la lista de canciones.

Asimismo, la empresa JYP Entertainment presentó el tracklist oficial donde fue reveladas las colaboraciones y muchos internautas se asombraron con la participación de Felix, miembro de Stray Kids, grupo que pertenece a la misma empresa.

Pop! No Problem (feat. Felix de Stray Kids) Love Countdown (feat. Wonstein) Candyfloss All or Nothing Happy Birthday To You Only The Sunset Is Pretty

Las canciones Love Countdown y All or Nothing fueron escritas por Nayeon, entre colaboraciones y más propuestas interesantes, todo el álbum se mantiene en la mira de los fans.

Su fecha de lanzamiento es el próximo 24 de junio a las 11:00 hora de México.

