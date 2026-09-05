Natti Natasha confirma su regreso al estudio de grabación

Tras el éxito de su álbum Nasty Singles, la artista dominicana alista proyectos vocales y su próxima gira internacional 2026.

La cantante de música urbana Natti Natasha encendió las expectativas de sus seguidores al confirmar su regreso al estudio de grabación a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

Acompañada de la frase "De nuevo en casa", la intérprete dominicana difundió una fotografía desde un estudio en Puerto Rico, donde se le observa con audífonos frente al micrófono grabando material vocal mientras revisa su teléfono móvil. La ubicación geográfica señalada en la publicación ratifica su estancia en la isla caribeña.

La actualización digital provocó una rápida reacción de sus fanáticos y de figuras de la industria musical, entre ellas la cantante estadounidense Becky G, quienes expresaron su entusiasmo por los próximos proyectos y el posible lanzamiento de producción discográfica por parte de la artista.

Este retorno a las sesiones de grabación se da tras el impacto de sus más recientes lanzamientos, entre los que destaca su álbum Nasty Singles, así como sencillos y colaboraciones que han consolidado su presencia en las listas de música urbana a nivel internacional.

Asimismo, la intérprete ha estado preparando su próxima gira internacional, cuya programación oficial se proyectó para 2026 tras posponerse sus presentaciones para dar prioridad a compromisos personales y familiares.