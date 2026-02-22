Natanael Cano sorprende en concierto de Gabito Ballesteros

Los asistentes compartieron videos mostrando cómo Natanael y Gabito conectaron con el público regio y ofrecieron un espectáculo lleno de energía y celebración

El fenómeno del regional urbano Natanael Cano causó euforia entre los fans durante un concierto en Monterrey al aparecer inesperadamente en el show del también artista Gabito, provocando gritos, aplausos y una lluvia de celulares grabando el momento.

La sorpresa se vivió cuando Cano subió al escenario y comenzó a interpretar varios temas junto a su colega, generando una reacción masiva de la audiencia que celebró con entusiasmo la inesperada colaboración.

Fans viralizan el encuentro en redes sociales

Los asistentes compartieron videos del momento en plataformas digitales, mostrando cómo Natanael y Gabito conectaron con el público y ofrecieron un espectáculo lleno de energía y celebración.

La presencia del intérprete de éxitos como “Amor Tumbado” sorprendió a los seguidores regiomontanos, quienes destacaron que fue uno de los momentos más memorables del concierto, reafirmando el impacto de Natanael Cano en la escena musical actual.