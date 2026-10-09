Natanael Cano causa polémica al golpear su camioneta con piedra

Aunque el artista eliminó la publicación poco tiempo después, la grabación ya había sido capturada por sus seguidores, quienes se encargaron de difundirl

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir, durante las primeras horas de este 7 de octubre, un video en sus historias de Instagram en el que aparece golpeando con una piedra la carrocería de su camioneta de lujo.

De acuerdo con lo que el propio intérprete explicó en el clip, la razón detrás de su acción fue simplemente que el color del vehículo ya no era de su agrado.

Video eliminado genera críticas en redes sociales

Aunque el artista eliminó la publicación poco tiempo después, la grabación ya había sido capturada por sus seguidores, quienes se encargaron de difundirla en otras redes sociales.

El material generó una ola de críticas, comentarios y burlas entre los usuarios, muchos de los cuales criticaron la manera en que el cantante trata sus automóviles de alto valor.

Natanael Cano está teniendo un brote psicótico nuevamente 😭 https://t.co/3Qavw1z5dJ — LoncheOFF (@Lonche_OFF) October 7, 2026 También mencionó que buscaba regalar una camioneta y relojes En las mismas historias de ese día, Cano también mencionó que buscaba regalar una camioneta “cuadrada”, en referencia a una Mercedes-Benz Clase G, además de algunos relojes Rolex, lo que avivó aún más la conversación en torno a su estilo de vida y su relación con los artículos de lujo. Este episodio se suma a otros momentos polémicos del intérprete relacionados con vehículos, entre ellos el incendio de su camioneta Shelby Ford F-150 , así como diversos problemas viales en las que se ha visto envuelto anteriormente. Hasta el momento, el cantante no ha dicho nada sobre el video.