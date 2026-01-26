Natalie Portman y Jenna Ortega critican a ICE en Sundance

Durante el Festival de Sundance, Natalie Portman y Jenna Ortega denunciaron abusos del ICE tras un tiroteo fatal en Minneapolis que avivó protestas en EUA

Las actrices Natalie Portman y Jenna Ortega aprovecharon su presencia en el Festival de Sundance para alzar la voz contra las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las declaraciones se dieron en Park City, Utah, durante la presentación de la película The Gallerist, en un contexto marcado por un reciente tiroteo fatal en Minneapolis que intensificó las críticas al actuar de las autoridades federales en operativos migratorios.

“Un momento devastador para el país”

Natalie Portman se mostró visiblemente afectada por la situación política y social que atraviesa Estados Unidos. La actriz acudió a eventos del festival portando un pin con la consigna “ICE Out” (Fuera ICE), gesto que acompañó con fuertes declaraciones ante medios internacionales.

“Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, expresó Portman.

La ganadora del Oscar subrayó que resultaba “agridulce” celebrar el cine y la cultura mientras ocurren hechos violentos ligados a políticas migratorias.

Muerte en Minneapolis aviva críticas

Las posturas de las actrices se producen tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, quien falleció luego de un enfrentamiento con agentes federales de inmigración en Minneapolis, cuando intentó interponerse entre autoridades y manifestantes que protestaban contra redadas migratorias.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre portaba un arma, videos difundidos en redes sociales han puesto en duda la versión oficial, lo que generó indignación pública y nuevas manifestaciones.

Jenna Ortega cuestiona la impunidad

Jenna Ortega, de ascendencia mexicana, también expresó su incomodidad por el contraste entre el glamour del festival y la gravedad de lo que ocurre fuera de él.

“Es difícil estar en un lugar así, con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”, afirmó la actriz.

La protagonista de Wednesday señaló además su preocupación por la falta de consecuencias para los agentes involucrados en este tipo de hechos.

“La ausencia de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los responsables es increíblemente aterradora y decepcionante”, agregó.