Natalie Portman entregará el primer premio Miss Dior en Sundance 2027, como parte de una alianza que también apoyará a seis cineastas

La casa de moda Dior y el Sundance Institute anunciaron una alianza para impulsar el trabajo de mujeres cineastas, mediante un nuevo reconocimiento y un programa de becas que comenzarán durante el Festival de Cine de Sundance 2027.

La actriz y directora Natalie Portman será la encargada de entregar el primer premio Miss Dior x Women at Sundance Institute, una distinción que reconocerá a una realizadora emergente cuya visión creativa esté contribuyendo a transformar el panorama cinematográfico.

El anuncio se realizó este martes y forma parte de una colaboración que busca respaldar a mujeres dedicadas al cine independiente, tanto en las primeras etapas de sus carreras como en el desarrollo de nuevos largometrajes.

Natalie Portman entregará el reconocimiento en Sundance 2027

El premio Miss Dior x Women at Sundance Institute distinguirá a una cineasta cuyo trabajo inicial demuestre una propuesta artística destacada y potencial para influir en el futuro de la industria.

La persona ganadora será elegida por un comité especializado y recibirá el reconocimiento durante el Women’s Celebration Brunch Presented by Dior, evento que se realizará en el marco del Festival de Sundance, del 21 al 31 de enero de 2027, en Boulder, Colorado.

Portman, quien es imagen de Miss Dior, expresó su entusiasmo por participar en la iniciativa y destacó la importancia de respaldar las historias contadas por mujeres.

"Las historias que contamos tienen el poder de moldear cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Por eso es tan importante apoyar a las mujeres narradoras, no solo porque sus voces merecen ser escuchadas, sino porque aportan perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo", señaló la actriz.

Dior apoyará a seis cineastas con un programa de becas

La alianza también contempla la creación de Women at Sundance Institute Miss Dior Momentum Fellowship, un programa que brindará acompañamiento a seis mujeres que se encuentren trabajando en su segundo o tercer largometraje, ya sea de ficción o documental.

Las participantes tendrán acceso a apoyos económicos no reembolsables, mentorías, asesoría profesional, encuentros con otras creadoras, oportunidades de vinculación con la industria y recursos educativos del Sundance Institute.

El objetivo es fortalecer sus proyectos y contribuir al desarrollo de sus carreras mediante un esquema de respaldo que se mantendrá durante todo el año.

La iniciativa se suma al trabajo de Women at Sundance Institute, programa creado en 2012 para identificar, acompañar y promover a mujeres dedicadas a la creación cinematográfica.

La alianza coincide con la llegada de Sundance a Boulder

La edición de 2027 tendrá un significado especial para el festival, pues será la primera que se realice en Boulder, Colorado, después de su traslado desde Park City, Utah.

En ese contexto, el evento organizado por Dior reunirá a integrantes de la industria cinematográfica, medios de comunicación y representantes culturales para celebrar el trabajo de las mujeres que participan en el desarrollo de nuevas historias.

Michelle Satter, directora fundadora sénior de programas para artistas del Sundance Institute, destacó que la colaboración permitirá respaldar a creadoras con propuestas originales y contribuir al futuro del cine independiente.

Dior amplía su presencia en la industria cinematográfica

La colaboración con Sundance se integra a una tendencia de marcas de moda de lujo que han establecido vínculos con festivales y programas relacionados con el cine.

Entre los antecedentes se encuentran la relación de Chanel con el Festival de Tribeca y su programa Through Her Lens, enfocado en mujeres cineastas; la alianza de Cartier con el Festival de Venecia y el proyecto Women’s Tales de Miu Miu, que desde 2011 encarga cortometrajes a directoras.