Natalia Lafourcade transmitirá concierto del Auditorio Nacional

La música de Natalia Lafourcade llegará más allá del Auditorio Nacional. La cantautora mexicana confirmó que su presentación del 11 de septiembre será transmitida en vivo por Instagram y Facebook, permitiendo que su público en todo el mundo se conecte en tiempo real con el espectáculo.
El concierto, que forma parte de su Cancionera Tour, comenzará a las 20:30 horas en la Ciudad de México. Lafourcade describió la transmisión como una “ofrenda colectiva”, una forma de acercar su canto a todos los corazones sin importar la distancia.
Además, la artista invitó a sus seguidores a participar de manera activa compartiendo videos donde expresen qué los vincula con sus raíces, etiquetándola y usando los hashtags #CancioneraTour y #UnCantoANuestrasRaíces.
Este gesto busca que la experiencia trascienda el escenario y se convierta en una celebración compartida, fiel al espíritu de un tour que rinde homenaje a la memoria, la tradición y las raíces de la música mexicana y latinoamericana.