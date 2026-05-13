Natalia Lafourcade celebra su primer Día de las Madres

Natalia describió esta experiencia como algo “hermoso, potente y difícil”, dejando claro que atraviesa una de las etapas más intensas de su vida

Natalia Lafourcade vivió un Día de las Madres muy especial y decidió compartirlo con todos sus seguidores. La cantante mexicana publicó por primera vez tiernas fotografías junto a su bebé, dejando ver el rostro del pequeño y mostrando parte de esta nueva etapa en su vida.

Natalia comparte momentos inéditos con su bebé

Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones por parte de fans y celebridades, quienes felicitaron a la intérprete de “Hasta la Raíz” por convertirse en mamá. En las fotografías, Natalia aparece cargando a su hijo y disfrutando de momentos íntimos y familiares.

Además de las fotos, la cantante compartió una emotiva reflexión sobre todo lo que ha significado la maternidad para ella.

“Morir y nacer de nuevo siendo MADRE”, escribió Natalia al inicio de su mensaje, confesando que durante mucho tiempo pensó que nunca celebraría esta fecha como mamá.

La cantante habla sobre los cambios que ha vivido

La artista también habló de los cambios emocionales, físicos y personales que ha vivido desde la llegada de su bebé. Natalia describió esta experiencia como algo “hermoso, potente y difícil”, dejando claro que atraviesa una de las etapas más intensas de su vida.

Con esta publicación, Natalia Lafourcade abrió una ventana muy íntima de su vida personal y conmovió a miles de seguidores, quienes celebraron junto a ella su primer Día de las Madres entre mensajes de cariño, amor y felicitaciones.