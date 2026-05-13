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Natalia Lafourcade celebra la maternidad con emotiva publicación

Por: Rachel Acosta

12 Mayo 2026, 10:31

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Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones por parte de fans y celebridades, quienes felicitaron a la intérprete

Natalia Lafourcade celebra la maternidad con emotiva publicación

Natalia Lafourcade vivió un Día de las Madres muy especial y decidió compartirlo con todos sus seguidores. La cantante mexicana publicó por primera vez tiernas fotografías junto a su bebé, dejando ver el rostro del pequeño y mostrando parte de esta nueva etapa en su vida.

Natalia comparte momentos inéditos con su bebé

Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones por parte de fans y celebridades, quienes felicitaron a la intérprete de “Hasta la Raíz” por convertirse en mamá. En las fotografías, Natalia aparece cargando a su hijo y disfrutando de momentos íntimos y familiares.

Además de las fotos, la cantante compartió una emotiva reflexión sobre todo lo que ha significado la maternidad para ella.

“Morir y nacer de nuevo siendo MADRE”, escribió Natalia al inicio de su mensaje, confesando que durante mucho tiempo pensó que nunca celebraría esta fecha como mamá.

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La cantante habla sobre los cambios que ha vivido

La artista también habló de los cambios emocionales, físicos y personales que ha vivido desde la llegada de su bebé. Natalia describió esta experiencia como algo “hermoso, potente y difícil”, dejando claro que atraviesa una de las etapas más intensas de su vida.

Con esta publicación, Natalia Lafourcade abrió una ventana muy íntima de su vida personal y conmovió a miles de seguidores, quienes celebraron junto a ella su primer Día de las Madres entre mensajes de cariño, amor y felicitaciones.

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