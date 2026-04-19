Natalia Jiménez vive momentos de pánico en el aire

La artista compartió el momento en redes sociales, donde visiblemente afectada expresó el miedo que vivió, aunque confirmó que todos se encuentran a salvo.

La cantante Natalia Jiménez vivió momentos de tensión tras sufrir una falla en el avión en el que viajaba.

De acuerdo con su propio testimonio, el incidente ocurrió mientras se dirigía a un concierto en Zacatecas, cuando la aeronave presentó problemas técnicos en pleno vuelo.

Lo que parecía un viaje normal se convirtió en una situación de riesgo, ya que incluso tuvo que cambiar de avión; sin embargo, el segundo vuelo también presentó fallas, lo que encendió las alarmas entre los pasajeros.

Entre los problemas reportados se encuentran fallas en la presurización, presencia de humo y sobrecalentamiento en la cabina, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.

Ante este escenario, el piloto decidió regresar a la Ciudad de México y realizar un aterrizaje de emergencia para salvaguardar a todos los ocupantes.

La artista compartió el momento en redes sociales, donde visiblemente afectada expresó el miedo que vivió, aunque confirmó que todos se encuentran a salvo.