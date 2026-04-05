Natalia Jiménez responde por uso de ambulancia para ir a fiesta

La situación generó opiniones encontradas: algunos usuarios la respaldaron y otros insistieron en que el uso de una ambulancia debe limitarse a emergencias.

La cantante Natalia Jiménez respondió a la polémica que surgió tras su llegada en ambulancia a una celebración organizada por Carlos Rivera, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Por qué generó polémica su llegada?

El hecho provocó una ola de reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron el uso de este tipo de transporte al señalar que está destinado exclusivamente para emergencias médicas.

Las imágenes del arribo de la artista detonaron críticas y debate en plataformas digitales, donde surgieron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Natalia Jiménez?

Ante los señalamientos, la cantante explicó que se trató de una situación específica y aseguró que no hubo intención de hacer un mal uso del servicio, al tiempo que aclaró los motivos detrás de su llegada.

Asimismo, pidió evitar juicios apresurados, al considerar que en redes sociales suelen difundirse versiones incompletas de los hechos.

Reacciones divididas en redes

La situación generó opiniones encontradas: mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros insistieron en que el uso de una ambulancia debe limitarse estrictamente a emergencias.