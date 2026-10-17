Natalia Alcocer manda 'al congelador' a Pablo Montero

Una discusión por la organización de los alimentos en la cocina desató reclamos entre los participantes del reality 'La Granja VIP 2'.

La convivencia dentro del reality show La Granja VIP continúa generando momentos de alta tensión y controversia entre sus participantes. En esta ocasión, la cocina del inmueble se convirtió en el escenario de una fuerte discusión entre Natalia Alcocer y Pablo Montero, originada por discrepancias en la preparación de los alimentos.

El roce ocurrió mientras los concursantes intentaban organizarse para preparar el almuerzo. La molestia de Alcocer estalló debido a la actitud y los comentarios del cantante durante la planeación, lo que desató un intercambio de reclamos sobre el liderazgo en la cocina:

"No, la paciencia por mí no, sino por el otro cabrón que viene y se mete a la cocina... O sea, me desperté sintiéndome del culo y le dije: 'Me siento del culo'". Agregó Nataclia mientras se encontraba en la cocina. "'Van a usar todos los cuchillos, no sé qué... que los cuchillos tenían pipí y no sé qué'. Y le dije: 'Pero pues ahí estás tú'... Pero ahí estaba rindiéndole el culo ahí", relató Natalia visiblemente molesta ante sus compañeras.

“Córtalas 30 minutos al congelador”

La situación escaló de tono cuando Natalia confrontó directamente a Pablo Montero frente a la barra de cocina, reclamándole por sus actitudes invasivas y sus constantes intenciones de intervenir en las recetas de los demás:

"¿Por qué, güey? ¿Por qué vas y le buscas la boca y por qué vas y le buscas la mirada?", le recriminó Alcocer a Montero, agregando con ironía ante las cámaras. "Eres una bipolar tóxica... o sea, con lo mal que me siento, con lo hormonal que ando, con que este pendejo... ay, me voltee y le dije: 'Córtalas 30 minutos al congelador'".

Ante la negativa y el caos generado por definir si prepararían una lasaña o pasta a la boloñesa —con la intervención humorística de Rafa Mercadante narrando el conflicto como un enfrentamiento entre el "Chef Pablo" y la "Chef Natalia"—, la tensión se mantuvo al límite, dejando en evidencia las fracturas y alianzas dentro de la convivencia diaria del programa.