Natalia aconseja a 'Bebeshita' a poner límites con 'Bicolor'

Durante una charla en La Granja VIP 2, la modelo le pidió establecer límites claros a la influencer tras un intento de acercamiento.

Durante una conversación grabada en las instalaciones de La Granja VIP 2, Natalia Subtil aconsejó a Daniela Alexis “Bebeshita” sobre la importancia de establecer límites claros e indiscutibles en su relación y convivencia dentro del reality show con “Bicolor”.

El diálogo comenzó cuando Bebeshita relató un momento en el que Bicolor intentó acercarse afectivamente a ella durante la madrugada en su cama.

Ante esta situación, Natalia le señaló enfáticamente que decir frases como “tengo sueño” o simplemente voltearse no constituye un límite firme.

“Si tú no le pones un límite, se acabó. Él va a seguir yendo a tu cama... No tienes que ser grosera tampoco, pero simplemente es dejárselo bien dicho. ‘Tengo sueño’ no es un límite, voltearte no es un límite”, expresó Natalia durante la charla.

Transmisión y seguimiento del reality

La Granja VIP 2 se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. por la señal de Azteca Uno, pero también puede seguirlo en directo y las transmisiones 24/7 están disponibles a través de la plataforma Disney+.