Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia en San Sebastián

Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de San Sebastián el 19 de septiembre, tras el anuncio de que Werner Herzog recibirá el primero.

La actriz y productora Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

Según ha desvelado este lunes el Zinemaldia, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala tras la que se proyectará 'The Housewife' ('La esposa perfecta'), de Ben Shirinian.

El certamen de la ciudad española ha dado a conocer este lunes la concesión de este galardón a Naomi Watts después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director, guionista, productor y actor Werner Herzog.