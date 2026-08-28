Nanny McPhee llegará a Londres como nuevo musical

El musical de Nanny McPhee, escrito por Emma Thompson, tendrá su estreno mundial en Londres el próximo verano con una nueva puesta en escena

Nanny McPhee dará el salto de la pantalla al escenario con un nuevo musical que tendrá su estreno mundial en el West End de Londres el próximo verano.

La obra está escrita por Emma Thompson, quien interpretó al personaje y escribió el guion de la película de 2005 y de su secuela. La historia llevará nuevamente al público hasta la familia Brown, cuyo hogar se encuentra sumido en el caos.

Una familia que necesita aprender nuevas lecciones

La trama comienza cuando la misteriosa Nanny McPhee llega a la casa de los Brown. Allí encuentra a unos niños difíciles de controlar que han provocado la salida de todas sus niñeras anteriores, además de un padre desesperado, un burro fuera de control y un bebé capaz de cualquier cosa.

Con su característico bastón, métodos poco convencionales y una dosis de magia, la niñera emprenderá la tarea de devolver el orden al hogar. Sin embargo, los niños no serán los únicos integrantes de la familia que deberán aprender algunas lecciones.

Thompson trabajará junto al músico Gary Clark, líder de Danny Wilson y compositor de la música de Sing Street, quien estará a cargo de la música y colaborará con ella en las letras.

La dirección será responsabilidad de Katy Rudd, mientras que Rob Howell diseñará la escenografía y el vestuario. La coreografía estará a cargo de Ellen Kane. Howell y Kane trabajaron anteriormente en Matilda the Musical.

Thompson señaló que, después de haber convivido durante tanto tiempo con Nanny McPhee, resulta especialmente emocionante verla finalmente sobre un escenario. También destacó que el teatro permite reunir la magia, la música, las travesuras y el peligro frente al público.

Una producción con experiencia en grandes musicales

El equipo creativo también incluye a Simon Hale, responsable de las orquestaciones, y Nigel Lilley, encargado de la supervisión musical. Ambos realizarán además arreglos musicales.

El diseño de iluminación será de Howard Hudson; el diseño de sonido, de Ian Dickinson; las ilusiones estarán a cargo de Chris Fisher; las marionetas serán creadas por Samuel Wyer; las proyecciones correrán por cuenta de Andrzej Goulding y el casting será responsabilidad de Natalie Gallacher CDG.

La gestión general del espectáculo estará en manos de Playful Productions.

El musical de Nanny McPhee será presentado por Working Title Films y Universal Theatrical Group.

La producción estará a cargo de Emma Thompson, Tim Bevan, Eric Fellner, Lindsay Doran, Paul Warwick Griffin, Gareth Hewitt Williams y Rebecca Quigley para Working Title Films.