Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran lujoso baby shower

Durante la celebración también hubo divertidas dinámicas para los invitados, quienes participaron en juegos relacionados con la maternidad

Nadia Ferreira y Marc Anthony están contando los días para conocer a su primera hija en común, y para celebrar su próxima llegada organizaron un espectacular baby shower que rápidamente llamó la atención en redes sociales por sus lujosos detalles y la lista de invitados.

Fue la propia Nadia quien compartió imágenes de la celebración a través de sus redes sociales, donde mostró algunos de los momentos más especiales de la reunión familiar. Junto a las fotografías, la modelo paraguaya dedicó un emotivo mensaje a la pequeña que está por nacer: “Antes de conocerte, ya te celebramos”.

La decoración estuvo dominada por tonos rosa, miles de flores y elegantes arreglos que transformaron el salón en un escenario de ensueño.

Tanto Nadia como Marc Anthony lucieron atuendos coordinados en color palo de rosa, haciendo referencia a la bebé que llegará próximamente a la familia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una enorme letra “M” colocada como parte de la decoración, lo que despertó especulaciones sobre la posible inicial del nombre de la pequeña. Sin embargo, la pareja aún no ha revelado oficialmente cómo se llamará su hija.

Durante la celebración también hubo divertidas dinámicas para los invitados, quienes participaron en juegos relacionados con la maternidad y la crianza de los bebés. Los videos compartidos por algunos asistentes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Otro de los elementos más comentados fue el impresionante pastel, diseñado con forma de carriola y acompañado por un osito de peluche, una creación que sorprendió a los asistentes por su nivel de detalle.

Entre los invitados destacaron figuras como Lele Pons, Natti Natasha, Guaynaa, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes acompañaron a la pareja en esta emotiva celebración realizada en Miami.

La llegada de la bebé marcará un nuevo capítulo para Nadia Ferreira y Marc Anthony, quienes han compartido con sus seguidores varios momentos de este segundo embarazo y no han ocultado la emoción que sienten por agrandar la familia.