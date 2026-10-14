Myriam, Carolina y Lidia unen sus voces en el espectáculo Desamor

Myriam Montemayor, Carolina Valadez y Lidia Cavazos presentarán el show “Desamor” el 16 de octubre, con canciones y sorpresas para el público.

En entrevista, Myriam Montemayor, Carolina Valadez "La Morocha" y Lidia Cavazos unieron sus voces para compartir los pormenores del show "Desamor", encabezado por la exintegrante de La Academia. Durante la charla, las intérpretes revelaron la gran emoción y profunda admiración mutua que sienten por compartir un mismo escenario en un espectáculo que promete ser una experiencia completa hecha para cantar, llorar, bailar y reír.

La cita confirmada para este gran encuentro musical será el próximo 16 de octubre, fecha en la que el público podrá disfrutar de un repertorio cargado de sentimiento y potencia vocal. Las tres cantantes aseguraron que han preparado sorpresas especiales para la audiencia, logrando una química única que promete conquistar a todos los asistentes en una velada llena de nostalgia y despecho.

Durante la conversación, Lidia Cavazos aprovechó para revivir un emotivo recuerdo de sus inicios en la televisión, al platicar sobre la ocasión en la que prestó su voz interpretativa para el personaje de Anette Michel en la icónica telenovela Al norte del corazón. Cavazos recordó con cariño cómo este proyecto marcó una etapa muy especial en su trayectoria dentro del melodrama mexicano.

Por su parte, Myriam Montemayor sorprendió al revelar una anécdota inédita sobre su carrera musical, al contar que tiempo atrás grabó una canción junto al reconocido productor A.B. Quintanilla que nunca salió a la luz. La regiomontana expresó que le encantaría que ese tema pudiera ser publicado en algún momento o, en su defecto, tener la oportunidad de volverse a juntar en el estudio para grabar una nueva colaboración.

Con un elenco de gran fuerza vocal y una propuesta enfocada en las emociones a flor de piel, el show "Desamor" se perfila como uno de los eventos musicales más esperados de la temporada.