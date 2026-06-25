Musical Warriors' llegará a Broadway coescrito por Lin-Manuel

El nuevo musical “Warriors”, coescrito por Lin-Manuel Miranda y Eisa Davis, debutará en Broadway en 2027, según anunciaron sus productores

El nuevo musical “Warriors”, coescrito por Lin-Manuel Miranda y Eisa Davis, debutará en Broadway en 2027, según anunciaron sus productores.

La obra está basada en la película The Warriors (1979) y en la novela homónima del escritor Sol Yurick.

Las funciones previas comenzarán en marzo en el Teatro Lunt-Fontanne, en Nueva York, mientras que la venta de boletos arrancará en octubre de este año.

Una historia clásica con un giro contemporáneo

El musical contará la historia de una pandilla ficticia de Nueva York cuyos integrantes son acusados injustamente del asesinato de un líder que operaba en distintos puntos de la ciudad, desde Coney Island hasta El Bronx.

⚔️ 'WARRIORS', o novo musical de Lin-Manuel Miranda e Eisa Davis, chegará à Broadway em março de 2027.



Baseado no filme de 79, a história acompanha uma gangue de Nova York que precisa fugir após ser acusada de assassinato. O musical tem um álbum conceito lançado em 2024. pic.twitter.com/ZIRgPWp1Y4 — Review Musical (@areviewmusical) June 23, 2026

A diferencia de la película original, esta adaptación tendrá un enfoque renovado, ya que la pandilla estará integrada por mujeres, lo que ofrecerá una perspectiva distinta del relato clásico.

“Con ‘Warriors’ emprendemos un viaje trascendental por la ciudad, lleno de emoción y determinación, mientras nuestros personajes luchan por sobrevivir”, señalaron Miranda y Davis en un comunicado conjunto.

Equipo creativo y producción

La puesta en escena estará dirigida por Jenny Koons, con codirección y coreografía de Andy Blankenbuehler. La producción corre a cargo de un equipo integrado por el propio Miranda, Thomas Kail, Luis A. Miranda y Jeffrey Seller.

El proyecto tuvo su origen como un álbum conceptual lanzado el 18 de octubre de 2024, producido por el rapero Nas y el músico Mike Elizondo, ambos ganadores del Grammy.

El álbum contó con un elenco destacado de artistas como Lauryn Hill, Busta Rhymes, Marc Anthony y Billy Porter, entre otros.

En su primera semana, el proyecto alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Compilation Albums con más de 5.5 millones de reproducciones globales. También logró posicionarse en múltiples rankings musicales, consolidando su impacto antes de llegar a los escenarios.

Se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre el elenco y la producción de este ambicioso musical, que ya genera expectativa entre los seguidores del teatro y la música.