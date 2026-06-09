Museo en Roma inaugura exposición con obras de Diego Rivera

La muestra, que permanecerá abierta en el espacio de la Villa Caffarelli hasta el próximo 13 de diciembre, reúne una treintena de piezas de Rivera

Los Museos Capitolinos de Roma inaugurarán este martes la exposición 'Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX', una retrospectiva de más de 140 obras que sitúa al célebre muralista en el centro de los intercambios vanguardistas entre Europa y el país norteamericano.

La muestra, que permanecerá abierta en el espacio de la Villa Caffarelli hasta el próximo 13 de diciembre, reúne una treintena de piezas de Rivera junto a obras de otros cincuenta artistas como Frida Kahlo, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, trazando una línea histórica desde la independencia de México en 1821 hasta la eclosión de las vanguardias y el surrealismo.

El comisario y director del museo Robert Brady de Cuernavaca, Alberto González Torres, precisó que la exposición es "una representación muy importante de lo que fue y es el arte moderno mexicano. Ponemos a Diego Rivera en el centro como el eslabón articulador, pero rodeado de numerosos artistas que participaron en la construcción de un lenguaje propio".

Italia como punto de inflexión

La muestra desvela el histórico y prolongado diálogo bidireccional entre los artistas mexicanos y los italianos desde el siglo XIX.

Según explicó el director del museo Kaluz y también comisario de la muestra, Miguel Fernández Félix, antes de su regreso definitivo a México en 1921, Rivera pasó tres meses recorriendo Italia.

Allí "Rivera descubre la importancia de la imagen pública en lo que son todos los murales renacentistas y bizantinos; fue un punto de bisagra previo a su llegada a México", apuntó.

El comisario recordó que el pintor realizó más de 300 dibujos estudiando composiciones en Padua, Rávena o Venecia, fascinándose por obras clásicas de las que luego se apropiaría.

"Esa visión se la lleva a México y la expresa de inmediato en su primer mural, 'La creación' (1922), y en la Escuela de Chapingo, donde se ve una influencia italiana muy importante", añadió.