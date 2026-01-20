Murió Roger Allers, codirector de 'El Rey León' a los 76 años

El mundo del cine y la animación se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roger Allers, reconocido guionista y director de Disney

El mundo del cine y la animación se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roger Allers, reconocido guionista y director de Disney, recordado principalmente por codirigir El Rey León (1994).

La noticia comenzó a circular el 18 de enero de 2026, luego de que su amigo y colaborador Dave Bossert la diera a conocer en redes sociales.

Posteriormente, Disney y su director ejecutivo, Bob Iger, confirmaron el deceso.

Homenajes y reacciones

Bossert destacó que Allers era “un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney”, además de resaltar su calidad humana y profesional.

Por su parte, Bob Iger señaló que el realizador fue “un visionario creativo cuyas contribuciones perdurarán durante generaciones”.

Una carrera marcada por clásicos

Allers codirigió El Rey León junto a Rob Minkoff, filme que se convirtió en un fenómeno cultural y una de las películas animadas más exitosas de la historia.

Durante su trayectoria participó en importantes producciones del llamado Renacimiento de Disney, como:

La Sirenita

La Bella y la Bestia

Aladdín

Oliver y su pandilla

Las locuras del emperador

Tierra de osos

También dirigió proyectos como Open Season y The Prophet, además del cortometraje The Little Matchgirl, nominado al Óscar.

Legado permanente

De acuerdo con reportes oficiales, Allers falleció tras una breve enfermedad. No se dieron a conocer más detalles sobre la causa de muerte.

Su trabajo marcó la infancia de millones de personas y consolidó una etapa fundamental en la historia de la animación.

Su legado permanecerá en cada una de las historias que ayudó a contar.