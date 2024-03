¿Murió 'La Gilbertona'? Esto es lo que se sabe

"Como ching*n que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy 'altirantelowis' y les hago una recomendación: que no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una v*rg* parada, hijos de su ching*ad* madre", expresó "La Gilbertona", ícono de la comunidad LGBT+.

"Se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios", agregó.