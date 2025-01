Multan al actor Timothée Chalamet por estacionar bici eléctrica

El actor franco-estadounidense dijo que infringió las normas de estacionamiento al dejar la bicicleta en un lugar no autorizado.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet confesó haber sido multado con 65 libras (1,656.94 pesos mexicanos) por estacionar indebidamente una bicicleta eléctrica a su llegada a la presentación de su última película 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown') en Londres.

El intérprete, de 29 años, protagonizó este martes en la capital británica un momento que se ha hecho viral en redes sociales tras llegar a la alfombra roja del 'biopic' en el que encarna al cantante Bob Dylan montado en una bicicleta alquilada de la aplicación 'Lime'.

En declaraciones al programa de entrevistas 'Quotidien', en la televisión francesa, Chalamet explicó que recurrió a esta alternativa "ecológica" en lugar de conducir un coche para evitar el tráfico, pero infringió las normas de estacionamiento al dejar la bicicleta en un lugar no autorizado.

"Había un tráfico y no me permitieron estacionar allí, así que me pusieron una multa de 65 libras)", dijo el actor, en una sanción que calificó de "horrible" debido a toda la publicidad que le había dado a la citada aplicación de alquiler de bicicletas.

Chalamet no fue el único en recibir la multa, pues le acompañaba en otra bicicleta el fotógrafo Aidan Zamiri, que compartió una historia en Instagram junto al actor de 'Wonka' de camino al BFI Southbank de Londres, donde se celebraba el estreno, con la frase "modo de transporte favorito".

Zamiri admitió más tarde que Lime había cancelado su viaje por estar inactivo durante un tiempo "inusualmente largo" y lo multó con 2 libras por "estacionamiento incorrecto".

En el caso de la elevada multa esgrimida por Chalamet, se desconoce su origen, puesto que la estructura de sanciones de Lime va desde las 2 hasta las 20 libras y los representantes del distrito londinense de Lambeth aseguraron al diario británico The Guardian que no le habían puesto ninguna multa al actor.

