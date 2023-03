Mujer relata cómo le ayudó Lalo Mora tras ser secuestrada

Una mujer que estuvo en cautiverio en el mes de diciembre, recordó a Lalo Mora como un ángel que le salvó la vida después de ayudarla

Por: Patricia Agüero

Marzo 29, 2023, 8:00

Una mujer que se identifica como Yeyis Bocanegra de 26 años de edad, narró cómo fue ayudada por el cantante de música norteña, Lalo Mora, después de que había estado en cautiverio.

La mujer originaria de Durango, pero residente en el municipio de Reynosa, Tamaulipas recordó que el pasado diciembre estuvo en cautiverio por al menos 10 días y en las peores condiciones posibles.

Aunque no especifica si fue liberada por sus captores o se escapó, menciona que caminó por muchas horas por la autopista, arriesgando de nuevo su vida, pues en el trayecto, los traileros se detenían y le pedían que se subiera, según la mujer con la intención de seguirle haciendo más daño que el que ya le habían causado.

Sin saberlo, Yeyis caminaba por los límites del rancho de Lalo Mora en China, Nuevo León y justo en ese momento el cantante iba saliendo en su camioneta y vio que la joven estaba desorientada.

Después, el chofer de Lalo Mora le prestó un celular y la mujer pudo comunicarse con su familia.

Recordó que ese día hacia mucho frío en Nuevo León por lo que Lalo Mora le prestó su chamarra.





Tras conocer Lalo Mora el calvario que la mujer había pasado, la llevó a la comandancia de la Policía en China y al llegar recibió ayuda médica y legal.

El cantante le dijo a la mujer que se quedaba en buenas manos y que luego la contactaría, después de esto se marchó.

En ese momento por las circunstancias que atravesaba, Bocanegra no podía ni hablar y por ende tampoco le agradeció al cantante.

Finalmente, el día de agradecerle llegó, tras acudir a un concierto de Lalo Mora, lo esperó hasta que terminó.

Habló con Lalo Mora y le agradeció la ayuda que le brindó aquel diciembre y le regresó su chamarra.

'De no ser por él, quizás aunque ya estaba libre alguien más me pudo haber llevado y seguirme lastimando, no estaría en mi lugar seguro'.

'Muchas Gracias Lalo Mora, un ángel después de tanto mal', finalizó.

La publicación fue acompañada de una foto de ella junto a Lalo Mora.