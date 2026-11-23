Paulina Rubio difundió su paso tras bambalinas antes de subir al escenario junto a Karol G en México, con sombrero rosa, abrigo y gafas.

La cantante Paulina Rubio compartió en sus redes sociales cómo se preparó para subir al escenario junto a Karol G durante la presentación de la artista colombiana en México, en una de las tres presentaciones.

"Un poquito de lo que vivimos detrás del escenario en México con @karolg mxco". Así resumió la cantante su paso con Karol G.

En el material audiovisual difundido se observa el despliegue previo y la entrada de Paulina Rubio al recinto, con momentos tras bambalinas que incluyen el paso por zonas de producción, pruebas y dinámicas en camerinos o carpas de apoyo, así como tomas en blanco y negro donde luce un atuendo con sombrero vaquero antes de pasar al escenario principal.

La presentación conjunta y el ambiente en el estadio

Ya sobre el escenario, ante un estadio iluminado y con el público encendido, Paulina Rubio aparece con un abrigo brillante rosa, sombrero vaquero del mismo tono y gafas oscuras muy características de ella, mientras Karol G interpreta temas como "Mañana será bonito", "Si antes te hubiera conocido" y "TQG", portando sombrero negro y una blusa corta con la frase "No me arrepiento de sentir tanto".

Durante el encuentro en tarima, ambas cantantes comparten interpretaciones frente a los asistentes, abrazos y gestos con las banderas de México y Colombia, en una secuencia que cierra con el público coreando y celebrando la aparición de Paulina Rubio como invitada en el espectáculo en tierras mexicanas.