Muestra Edwin Luna tras bambalinas de su nuevo videoclip

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió las grabaciones nocturnas del tema que lanzará en plataformas digitales.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey sorprendieron a sus seguidores tras revelar detalles exclusivos del detrás de cámaras (BTS) de su próximo proyecto musical.

Entre largas jornadas de grabación nocturnas, luces de producción y un concepto retro, el vocalista compartió los pormenores de la filmación de su nuevo video musical titulado "Qué Jodido".

Un concepto nostálgico

Durante la filmación, se pudo observar a Edwin Luna vistiendo un característico atuendo tejano y luciendo gafas oscuras mientras interpretaba el tema desde el interior de una clásica cabina telefónica. La escenografía y la iluminación tenue sugieren una historia de desamor y nostalgia, transmitiendo la emoción del tema a través del auricular.

El equipo de producción, equipado con cámaras con estabilizadores y monitores de campo, supervisó cada toma minuciosamente para capturar la esencia dramática que caracteriza las producciones de la agrupación de música regional mexicana.

¿Cuándo se estrena "Qué Jodido"?

Al finalizar la grabación de las escenas, el líder de la agrupación compartió impresiones sobre la intensa jornada laboral. Al ser cuestionado sobre la fecha exacta del lanzamiento, el cantante señaló que el sencillo forma parte de un proceso de reestructuración en su próximo material discográfico, estimando que el estreno podría concretarse en aproximadamente un mes y medio.