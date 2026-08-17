Muestra Cinthia Aparicio su lado vulnerable en redes

Su publicación ocurre meses después de confirmarse la separación de Alexis Ayala, con quien sostuvo tres años de matrimonio.

Cinthia Aparicio sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparece con los ojos entre lágrimas y reconocer que atraviesa días complicados. La actriz no explicó qué provocó exactamente su llanto, pero sí habló de la importancia de permitirse sentir y mostrar vulnerabilidad.

La publicación llega meses después de que se hiciera público el fin de su matrimonio con Alexis Ayala. En abril de este año, el actor confirmó que la relación, que duró casi tres años, había terminado.

Aunque Cinthia no atribuyó directamente sus emociones a la separación, reconoció que durante los últimos meses ha tenido que trabajar en su estabilidad emocional y entender que mostrarse vulnerable no la hace menos fuerte, sino que también forma parte de ser humana.

La actriz compartió además una reflexión sobre los procesos personales y dejó claro que sanar no significa dejar de sentir. Su mensaje ha conectado con quienes atraviesan momentos de tristeza o cambios importantes y que, como ella, buscan avanzar sin tener que esconder sus emociones.

Así, Cinthia Aparicio enfrenta una nueva etapa desde un lugar mucho más íntimo, aceptando que hay días buenos y otros no tanto, pero que todos forman parte del camino. Su mensaje es contundente: permitirse llorar, sentir y ser vulnerable también puede ser una forma de seguir adelante.