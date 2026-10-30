Muerte de Hayden Panettiere fue accidental; cierran caso

La actriz Hayden Panettiere, protagonista de 'Heroes', murió el 16 de agosto por los efectos tóxicos de una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias

La muerte de la actriz y cantante Hayden Panettiere ha sido declarada como accidental, por lo que la investigación sobre su fallecimiento ha concluido, según anunció el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, encargado del caso.

"Basándose en la determinación (de la oficina del forense) y en los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido declarada accidental. El Departamento de Policía de Greenville ha dado por concluida su investigación", informó el cuerpo policía en un comunicado.

La protagonista de 'Heroes' falleció el pasado 16 de agosto y un análisis toxicológico concluyó en septiembre que su muerte se debió a los efectos tóxicos de haber tomado una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias.

"La causa del fallecimiento se determinó como los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina", señaló en septiembre el comunicado oficial del forense, añadiendo que no se observaron "signos de traumatismos" que hubieran contribuido a su muerte.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 13:51 hora local del 16 de agosto, tras recibir un aviso sobre una "mujer que no respondía", indicó un portavoz policial, recuerda el medio Variety.