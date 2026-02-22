Muere Willie Colón, ícono internacional de la salsa

El legendario trombonista estadounidense de origen puertorriqueño, conocido como 'El Malo del Bronx' o 'Varón de la Salsa', falleció este 21 de febrero

El legendario trombonista, cantante, compositor y productor Willie Colón, conocido como "Varón de la Salsa", falleció este 21 de febrero de 2026 a los 75 años, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por su familia.

El artista murió en Nueva York tras permanecer varios días hospitalizado por complicaciones de salud.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico… Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, señaló el mensaje publicado en sus redes oficiales.

Te recomendamos leer: Willie Colón impulsó la salsa más allá del barrio latino

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, en Nueva York, dentro de una familia de origen puertorriqueño. Desde muy joven mostró inclinación por la música: comenzó con la trompeta y el clarinete, pero a los 14 años adoptó el trombón, instrumento que se volvería su sello.

Firmó con Fania Records siendo apenas un adolescente y a los 17 años lanzó El Malo, disco que definió el llamado “New York Sound” de la salsa.

Su estilo agresivo, urbano y socialmente comprometido revolucionó el género y lo convirtió en una figura central de la llamada salsa dura.

La dupla histórica con Héctor Lavoe

Uno de los capítulos más influyentes de su carrera fue la sociedad musical con Héctor Lavoe.

Juntos grabaron álbumes fundamentales como Cosa Nuestra, Asalto Navideño y Lo Mato, que marcaron a toda una generación.

De esa etapa surgieron clásicos como “Che Che Colé”, “La Murga”, “Juana Peña” y “Barrunto”, canciones que retrataron la vida del barrio latino en Nueva York y consolidaron la identidad social de la salsa.

Por si te interesa: Estos son los éxitos que definieron el legado de Willie Colón

La era conceptual con Rubén Blades

Tras separarse de Lavoe, Colón continuó innovando. Su alianza con Rubén Blades dio origen a obras conceptuales de enorme impacto, especialmente Siembra (1978), considerado el álbum de salsa más vendido de la historia.

De esa producción emergieron temas emblemáticos como “Pedro Navaja”, “Plástico” y “Buscando Guayaba”, que elevaron la salsa a un nivel narrativo y social sin precedentes.

Colaboraciones y expansión musical

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Colón trabajó con figuras mayores del género, entre ellas Celia Cruz, Ismael Miranda y Mon Rivera. También fue pieza clave en el fenómeno de las Fania All-Stars, agrupación que llevó la salsa a escenarios internacionales.

Entre sus composiciones e interpretaciones más recordadas destacan “Idilio”, “Gitana”, “Talento de Televisión” y “El Gran Varón”, esta última pionera por abordar temas sociales como la homofobia y el sida dentro de la música tropical.

Más allá de los escenarios, Willie Colón fue un activo defensor de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos.

Participó en causas políticas, humanitarias y culturales, y en distintas etapas de su vida incursionó en la actuación, la producción y la dirección orquestal.

Su imagen rebelde le valió los apodos de “El Malo” y “El Varón de la Salsa”, símbolos de una identidad urbana que conectó con millones de oyentes.

Últimos días y despedida

El músico permanecía internado en el Lawrence Hospital desde días atrás por complicaciones respiratorias, posiblemente vinculadas con problemas de salud previos.

Con más de 40 álbumes, ventas superiores a los 30 millones de copias y múltiples reconocimientos, incluido un Grammy a la Trayectoria, Willie Colón transformó la salsa en un vehículo de expresión social y urbana.

Su trombón poderoso, su visión innovadora y su compromiso con la identidad latina lo convierten en una figura imprescindible de la música del siglo XX y XXI.

Hoy, el mundo salsero despide a uno de sus arquitectos mayores. Su música, sin embargo, seguirá sonando en barrios, pistas de baile y memorias colectivas por generaciones.