Muere Vince Zampella, co-creador de Call of Duty, en accidente

Zampella murió repentinamente este domingo en un accidente de Ferrari en la autopista Angeles Crest del sur de California en Estados Unidos.

La industria de los videojuegos se encuentra de luto tras la muerte de Vince Zampella, director del estudio Respawn Entertainment y figura fundamental en la creación de la franquicia Call of Duty.

Zampella murió repentinamente este domingo en un accidente de Ferrari en la autopista Angeles Crest del sur de California en Estados Unidos.

El accidente automovilístico se reportó alrededor de las 12:45 p. m. en la carretera panorámica al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. El vehículo que circulaba en dirección sur se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California.

El conductor quedó atrapado en el incendio del vehículo, mientras que el acompañante falleció en un hospital.

No se dieron a conocer de inmediato los detalles sobre las causas del accidente en la sinuosa carretera forestal con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel.

Zampella, figura aclamada en la industria de los videojuegos, fue director ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward, el estudio responsable de la exitosa franquicia Call of Duty.

Zampella también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista detrás de la franquicia de videojuegos Battlefield.