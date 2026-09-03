Muere Victor Miller, guionista de ‘Viernes 13’, a los 86 años

Victor Miller, reconocido por escribir el guion de la película de terror “Viernes 13” (Friday the 13th), murió el lunes en Alameda, California, a los 86 años

Victor Miller, reconocido por escribir el guion de la película de terror “Viernes 13” (Friday the 13th), murió el lunes en Alameda, California, a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Ian Miller, a la revista Variety.

Victor Miller dejó una huella en el cine de terror

Estrenada en 1980, “Viernes 13” se convirtió en una producción fundamental para el género y contribuyó a consolidar varios elementos que posteriormente serían característicos del cine slasher.

La historia popularizó el uso de los campamentos de verano como escenario para el terror, además de incorporar situaciones relacionadas con el desenfreno adolescente. Estos recursos permanecieron como referentes dentro del subgénero.

Miller explicó en una entrevista reciente con un sitio dedicado a los seguidores de la película que el proyecto comenzó con la intención de seguir la fórmula de “Halloween”, cinta dirigida por John Carpenter y estrenada dos años antes.

El escritor recordó que el concepto del campamento surgió de la necesidad de aislar a los jóvenes de la ayuda de los adultos.

También explicó que la idea de que Jason hubiera muerto antes del inicio de la historia estuvo relacionada con el concepto de un mal ocurrido previamente que había utilizado “Halloween”.

La trama terminó desarrollándose alrededor de la ubicación elegida y de la idea de que los campistas fueran eliminados uno tras otro por una madre extremadamente protectora.

La franquicia continuó sin la participación de Miller

“Viernes 13” dio origen a una de las franquicias de terror más reconocidas y longevas. Sin embargo, Miller no participó en las numerosas secuelas que continuaron la historia.

El trabajo del guionista también se extendió a la televisión. Entre las producciones para las que escribió se encuentran “All My Children”, “One Life to Live”, “Another World”, “Guiding Light” y “General Hospital”.

Su labor en “All My Children” contribuyó a que el equipo de guionistas de la serie obtuviera tres premios Daytime Emmy en la categoría de mejor equipo de escritores de una serie dramática.

Victor Miller nació en Nueva Orleans, Luisiana, en 1940. A lo largo de su carrera combinó su trabajo en cine y televisión, aunque su nombre quedó especialmente ligado a “Viernes 13”.

Tras su fallecimiento, le sobreviven su esposa, Tina Thurston Miller, y sus hijos Ian y Josh.