El intérprete falleció a los 68 años. Participó en el elenco original de ‘Cats’ y actuó en producciones de teatro, cine y televisión

El actor estadounidense Steven Hack, reconocido por formar parte del elenco original del musical "Cats" en Broadway y por sus participaciones en producciones de televisión y cine, falleció a los 68 años.

El intérprete murió el 19 de noviembre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California, de acuerdo con su obituario. Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

Steven Hack formó parte del elenco original de Cats

Nacido y criado en St. Louis, Missouri, Hack estudió actuación en el Instituto de las Artes de California (CalArts) y en la American Academy of Dramatic Arts.

Su primera aparición profesional en cine ocurrió en 1978, cuando participó como uno de los bailarines adolescentes de "Grease". Posteriormente debutó en Broadway con "Coolest Cat in Town" y consiguió un lugar en el elenco original de "Cats", musical en el que trabajó durante cinco años.

También participó en "A Chorus Line", primero como suplente de cuatro personajes y después interpretando a Greg durante la gira nacional de la producción. Además, formó parte de la histórica función número 3 mil 389 del espectáculo en Broadway.

Participó en películas y series de televisión

Tras consolidar su trayectoria en los escenarios, Hack se trasladó a Los Ángeles, donde continuó desarrollándose en cine y televisión.

Entre sus créditos cinematográficos destacan "Thor: The Dark World" y "S.W.A.T.". En televisión tuvo participaciones en producciones como "American Horror Story: 1984", "Fresh Off the Boat", "Marvel's Agent Carter", "Criminal Minds" y "The Mentalist".

Su trabajo teatral también incluyó obras como "The Odd Couple", junto a Nathan Lane; "South Pacific", con Reba McEntire, y "Paint Your Wagon", presentada en el Geffen Playhouse.

Una trayectoria dedicada al teatro

Hack fue uno de los miembros fundadores de Interact Theatre Company, agrupación con la que participó en montajes de "Death of a Salesman", "Our Town", "The Laramie Project", "A Little Night Music" y "She Loves Me".

Su interpretación en la obra unipersonal "Willie's Son" le valió nominaciones a los premios Ovation y A.D.A. También colaboró con el Musical Theatre Guild de Los Ángeles en producciones como "A Man of No Importance", "Titanic" y "The Mystery of Edwin Drood".

Además de su actividad en los escenarios, trabajó durante años en comerciales y proyectos de doblaje. Fue integrante de la Academia de Televisión durante más de dos décadas.